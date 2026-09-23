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Peristiwa 23 September: Wafatnya Adnan Buyung Nasution hingga Serangan Bom di Baghdad

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 23 September: Wafatnya Adnan Buyung Nasution hingga Serangan Bom di Baghdad
Tokoh hukum dan aktivis HAM Indonesia, Adnan Buyung Nasution (foto: dok ist)
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JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 23 September. Momen tersebut mencakup penemuan planet Neptunus, berdirinya Kerajaan Arab Saudi, pertempuran Amerika Serikat dan Jepang di Guadalkanal, hingga wafatnya tokoh hukum dan aktivis HAM Indonesia, Adnan Buyung Nasution.

Selain itu, pada 23 September 2006 terjadi serangan bom di Baghdad, Irak, yang menewaskan puluhan orang. Berikut sejumlah peristiwa yang terjadi pada 23 September, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber:

1846 – Planet Neptunus Ditemukan

Planet Neptunus ditemukan pada 23 September 1846. Neptunus merupakan planet kedelapan dari Matahari dan dikenal sebagai planet terbesar keempat berdasarkan diameter.

Penemuan Neptunus menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah astronomi karena keberadaannya diprediksi terlebih dahulu melalui perhitungan matematika.

Perubahan yang tidak terduga pada orbit Uranus membuat astronom menduga adanya planet lain yang memengaruhi orbit tersebut melalui gaya gravitasi.

Astronom Johann Galle kemudian mengamati Neptunus berdasarkan posisi yang diprediksi oleh Urbain Le Verrier.

 

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