Presiden Prabowo Kumpulkan 800 Pati TNI-Polri, DPR: Peristiwa Bernuansa Politik

JAKARTA — Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 800 Perwira Tinggi (Pati) TNI-Polri di Istana Kepresidenan memiliki nuansa politik. Ia menduga ada pesan kuat terkait konsolidasi dan soliditas jajaran aparat keamanan yang ingin disampaikan Kepala Negara.

"Ya, kalau saya melihatnya ini kan peristiwa politik, bukan peristiwa biasa seperti yang Anda sampaikan. 800 Pati dari TNI dan Polisi, tentu ada pesan yang mau disampaikan," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2026).

Utut menduga pesan utama dalam pengarahan tersebut berfokus pada upaya menjaga kekompakan antarlembaga.

"Pesan yang disampaikan kalau di benak saya pasti konsep konsolidasi. Jangan sampai TNI dan Polri tidak solid," ucap Utut.

Apalagi, lanjutnya, belakangan terdapat dinamika pergantian kepemimpinan di tubuh jajaran tersebut. "Di benak saya mungkin ada titik-titik sehabis pergantian yang perlu penyesuaian. Nah, mungkin taklimatnya di situ," ujar Utut.