800 Pati TNI-Polri Dikumpulkan di Istana, Prabowo: Saya Undang Jelang Dua Tahun Pemerintahan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 800 perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) seluruh Indonesia jelang dua tahun pemerintahannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (7/10/2026).

Prabowo menyampaikan bahwa pada pertemuan ini, dia ingin memberi gambaran tentang keadaan yang dihadapi sebagai bangsa dan negara. Termasuk juga dengan memberikan gambaran terkait perkembangan negara dan bangsa Indonesia.

“Sengaja saya mengundang para perwira tinggi menjelang pemeritahan yang saya pimpin dua tahun. Saya ingin memberi suatu gambaran keadaan yang kita hadapi sebagai bangsa dan sebagai negara,” ujar Prabowo.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan laporan kegiatan.

Dalam laporannya, Panglima TNI menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum untuk menyamakan visi, serta memperkuat soliditas dan sinergi jajaran TNI dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Arahan Presiden Prabowo, menurutnya, akan menjadi pedoman penting dalam menentukan langkah dan kebijakan ke depan.