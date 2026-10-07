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Prabowo Kumpulkan Ratusan TNI-Polri, Menko Polkam: Untuk Dukung Program Pemerintah

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |12:02 WIB
Prabowo Kumpulkan Ratusan TNI-Polri, Menko Polkam: Untuk Dukung Program Pemerintah
Menko Polkam Dudung Abdurachman/Okezone
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JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan ratusan Perwira Tinggi (Pati) TNI dan Polri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Mereka akan mengikuti agenda Taklimat Presiden Republik Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengungkapkan pertemuan tersebut merupakan bagian dari penyegaran untuk mendukung program pemerintah, khususnya di bidang keamanan hingga pertahanan.

"Ya, beliau sering menyampaikan tentang penyegaran-penyegaran dalam rangka mendukung program pemerintah, kaitannya masalah keamanan, masalah pertahanan, itu aja," ujar Dudung kepada awak media.

Dudung menyebut sejumlah purnawirawan TNI maupun Polri juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Di antaranya mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), mantan Kapolri, hingga mantan Wakil KSAD.

"Purnawirawan TNI maupun Kepolisian, mantan KSAD, mantan Kapolri, mantan Wakasad," kata Dudung.

 

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