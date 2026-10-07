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Prabowo Ultimatum Jajaran: Tak Mau di Jalan yang Benar, Silakan Minggir!

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |01:10 WIB
Prabowo Ultimatum Jajaran: Tak Mau di Jalan yang Benar, Silakan Minggir!
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan tantangan dalam upaya penertiban kawasan hutan berat. Ancaman dan gertakan dipastikan akan selalu ada di tengah perjuangan memberantas praktik korupsi hingga perampokan kekayaan negara.

Oleh sebab itu, Prabowo menegaskan, sangat menghargai jajarannya yang tidak mundur dan gentar demi memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun, di satu sisi, ia menekankan yang tidak ingin terus berada di jalan yang benar bisa segera meninggalkan barisan pemerintahannya.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara senilai Rp13.241.335.681.910,13 serta penguasaan kembali kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026). 

"Saya persilakan, saudara-saudara dalam Satgas ini (Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan) atau dalam jajaran pemerintahan saya, siapa yang tidak mau terus di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik," ujar Prabowo.

Menurutnya, upaya pemerintah menertibkan pengelolaan kekayaan negara memang selalu menghadapi perlawanan, terutama dari pihak-pihak yang selama ini menikmati praktik korupsi dan kecurangan. Hal ini dinilai berlaku dalam semua sektor yang sudah mengakar di Tanah Air, baik penyelundupan, penyebaran narkotika, hingga penipuan dan perampokan kekayaan negara.

"Sepanjang sejarah manusia akan selalu ada pertentangan antara mereka yang di atas jalan yang benar, mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu," jelasnya.

 

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