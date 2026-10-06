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Prabowo: Saya Hanya Kerjakan Kebijakan yang Menguntungkan Rakyat!

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |20:10 WIB
Prabowo: Saya Hanya Kerjakan Kebijakan yang Menguntungkan Rakyat!
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, dirinya tidak akan ragu mengambil kebijakan yang memberikan keuntungan bagi rakyat. Hal itu diungkapkan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Mulanya, Prabowo mengatakan, bahwa di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah, dia meyakini Indonesia akan semakin kuat dan mampu mencapai keunggulan.

“Saudara-saudara, di tengah perlawanan dan tantangan yang kita hadapi, percayalah NKRI kuat. Percayalah bahwa kita nanti akan unggul dan tidak lama lagi. Saya percaya itu dengan penuh keyakinan saya,” ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menegaskan, bahwa dirinya tidak akan ragu-ragu mengambil kebijakan yang menguntungkan rakyat Indonesia.

“Saya bertindak, saya memimpin, saya mengambil kebijakan tanpa ragu-ragu karena hanya satu patokan saya, apa yang menguntungkan rakyat dan bangsa Indonesia, itu akan saya kerjakan. Tidak ada lain. Yang menguntungkan rakyat dan bangsa Indonesia, itu yang saya kerjakan,” ujarnya.

 

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Topik Artikel :
Kejagung Rakyat Prabowo Subianto
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