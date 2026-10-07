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Presiden Prabowo Kumpulkan 800 Pati TNI-Polri di Istana, Ada Apa?

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |09:29 WIB
Presiden Prabowo Kumpulkan 800 Pati TNI-Polri di Istana, Ada Apa?
Pati TNI dan Polri berdatangan ke Istana (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sekitar 800 Perwira Tinggi (Pati) TNI dan Polri dari seluruh Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10/2026) pagi. Mereka akan mengikuti agenda Taklimat Presiden Republik Indonesia.

Pantauan Okezone, sejumlah petinggi TNI tampak hadir di Istana, di antaranya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak hingga Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono. Pati TNI dan Polri tampak hadir sejak pagi mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) lengkap dengan tanda pangkat bintang di pundak.

Maruli yang tiba di Kompleks Istana Kepresidenan juga tampak bersalaman dengan Tonny Harjono sebelum mengikuti agenda pengarahan Presiden Prabowo.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto yang turut hadir di Istana belum menjelaskan secara rinci materi agenda tersebut.

"Nanti kita dengar ya, arahan bapak Presiden," kata Suharyanto saat ditanya mengenai agenda pertemuan.

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