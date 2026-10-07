Peristiwa 7 Oktober: Wafatnya Sang Pahlawan Bung Tomo hingga Kelahiran Vladimir Putin

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting terjadi di dalam maupun luar negeri pada 7 Oktober setiap tahunnya. Beberapa di antaranya adalah wafatnya pahlawan nasional Indonesia Bung Tomo dan kelahiran Presiden Rusia Vladimir Putin.

Untuk mengingat kembali sejarah, Okezone merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting yang terjadi pada 7 Oktober, di antaranya:

1. Meninggalnya Bung Tomo

Sutomo lahir di Surabaya, Jawa Timur, 3 Oktober 1920 dan meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi, pada 7 Oktober 1981 dalam usia 61 tahun. Ia lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo. Ia merupakan pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara NICA. Perlawanan tersebut berujung pada Pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Setelah pemerintah didesak oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Fraksi Partai Golkar (FPG) agar memberikan gelar pahlawan kepada Bung Tomo pada 9 November 2007, pemerintah akhirnya menetapkan gelar pahlawan nasional kepada Bung Tomo.

Gelar pahlawan nasional tersebut diberikan kepada Bung Tomo bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2008. Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Bersatu, Muhammad Nuh, pada 2 November 2008 di Jakarta.

2. Dimulainya Perang Afghanistan

Perang Afghanistan (2001-sekarang) dimulai pada Oktober 2001. Setelah serangan terhadap World Trade Center (WTC) pada 11 September 2001, Amerika Serikat memulai kampanye Perang Melawan Terorisme di Afghanistan dengan tujuan menggulingkan kekuasaan Taliban yang dituduh melindungi al-Qaeda serta menangkap Osama bin Laden.

Aliansi Utara Afghanistan menyediakan mayoritas pasukan dengan dukungan Amerika Serikat dan sejumlah negara NATO, antara lain Britania Raya, Prancis, Belanda, dan Australia. Nama kode yang diberikan Amerika Serikat untuk konflik ini adalah Operasi Kebebasan Abadi (Operation Enduring Freedom).