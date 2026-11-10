Profil Bung Tomo, Tokoh Pertempuran Surabaya 10 November

JAKARTA — Profil Bung Tomo, tokoh sentral dalam pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 menarik untuk diulas. Kepemimpinan dan pidato-pidatonya yang menggugah, ia membangkitkan keberanian rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Seruan "Merdeka atau Mati!" yang dikumandangkannya menjadi salah satu pekik perjuangan paling ikonik hingga hari ini.

Profil dan Kiprah Bung Tomo

Berdasarkan keterangan di situs Perpustakaan Sekretariat Negara RI, Bung Tomo memiliki nama asli Sutomo. Ia lahir di Surabaya pada 3 Oktober 1920 sebagai putra dari Kartawan Tjiptowidjojo. Bung Tomo tumbuh di tengah keluarga kelas menengah yang menjunjung tinggi nilai pendidikan.

Sejak usia dini, Bung Tomo sudah mengenyam pendidikan formal. Pada usia enam tahun, ia bersekolah di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) di Surabaya. Setelah menamatkan HIS, ia melanjutkan studi ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), meski tidak sampai lulus karena kendala ekonomi.

Pada 1933, Bung Tomo bergabung dengan gerakan Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI). Selain aktif di KBI, ia mendirikan Laskar Barisan untuk memperkuat semangat perjuangan masyarakat Surabaya. Ia juga dipercaya menjabat sebagai Ketua Kelompok Sandiwara Pemuda Indonesia Raya di Surabaya, yang kerap mementaskan lakon-lakon perjuangan sejak 1939 hingga kedatangan pasukan Jepang.

Mengutip buku Pertempuran 10 November 1945 karya Bung Tomo (Sutomo), ia mengawali kariernya saat dewasa sebagai wartawan lepas (freelance) di harian Soeara Oemoem pada 1937. Setahun kemudian, ia diangkat menjadi redaktur mingguan Pembela Rakyat (1938), dan pada 1939 menjadi wartawan sekaligus penulis di harian berbahasa Jawa, Ekspres.

Peran dalam Pertempuran 10 November

Bung Tomo memegang peran kunci dalam mengobarkan semangat arek-arek Suroboyo pada Pertempuran 10 November 1945. Lewat siaran radio, ia menyerukan rakyat untuk melawan pasukan Sekutu—yakni tentara Inggris dan Netherlands Indies Civil Administration (NICA) dari Belanda—dengan pekik "Merdeka atau Mati!".