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Peristiwa 10 Oktober: Hari Anti-Hukuman Mati Sedunia hingga Pengunduran Diri Wapres AS

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 10 Oktober: Hari Anti-Hukuman Mati Sedunia hingga Pengunduran Diri Wapres AS
Hari Anti-Hukuman Mati Sedunia (foto: freepik)
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JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting, baik di dalam maupun luar negeri, tercatat terjadi pada 10 Oktober dalam berbagai tahun. Di antaranya, peringatan Hari Anti-Hukuman Mati Sedunia dan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, hingga terpilihnya Angela Merkel sebagai Kanselir Jerman pada 2005.

Untuk menambah wawasan sejarah, berikut rangkuman sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 10 Oktober, dihimpun dari berbagai sumber, termasuk Wikipedia.

1. Hari Anti-Hukuman Mati Sedunia

Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia atau Hari Anti-Hukuman Mati Sedunia diperingati setiap 10 Oktober.

Peringatan ini berawal dari kongres yang digelar di Roma pada Mei 2002 oleh sejumlah organisasi yang menentang penerapan hukuman mati. Momentum ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran publik mengenai penolakan terhadap hukuman mati.

2. Hari Kesehatan Jiwa Sedunia

Hari Kesehatan Jiwa Sedunia atau World Mental Health Day diperingati setiap 10 Oktober. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mental serta mendorong upaya mengatasi stigma terhadap orang dengan masalah kesehatan jiwa.

Peringatan ini pertama kali diselenggarakan pada 1992 atas prakarsa Federasi Dunia untuk Kesehatan Mental (World Federation for Mental Health).

Setiap tahun, berbagai kegiatan digelar di sejumlah negara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan mental dan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari.

 

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