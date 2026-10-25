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Widodo AS Meninggal Dunia, Sosok Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |10:10 WIB
Widodo AS Meninggal Dunia, Sosok Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut
Laksamana TNI (Purn) Widodo Adi Sutjipto (foto: dok ist)
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JAKARTA - Laksamana TNI (Purn) Widodo Adi Sutjipto merupakan salah satu tokoh militer Indonesia yang memiliki perjalanan karier panjang, baik di lingkungan TNI maupun pemerintahan. Ia mencatatkan sejarah sebagai Panglima TNI pertama yang berasal dari matra Angkatan Laut.

Widodo lahir di Boyolali, Jawa Tengah, pada 1 Agustus 1944. Sebelum meniti karier militer, ia menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta, kemudian melanjutkan pendidikan di Akademi Angkatan Laut (AAL) hingga lulus pada 1968.

Setelah menyelesaikan pendidikan militer, Widodo mengawali pengabdiannya di lingkungan TNI Angkatan Laut. Berkat perjalanan kariernya, ia kemudian dipercaya menduduki posisi Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL).

Pada 1999, Presiden BJ Habibie mengangkat Widodo sebagai Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Kariernya semakin menonjol ketika ia dipercaya menjadi Panglima TNI pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid untuk periode 1999–2002.

Penunjukan Widodo menjadi tonggak penting dalam sejarah kepemimpinan militer Indonesia. Ia menjadi Panglima TNI pertama yang berasal dari Angkatan Laut sekaligus panglima pertama sejak 1962 yang berasal dari luar matra Angkatan Darat.

Tak hanya berkarier di dunia militer, Widodo juga dipercaya menduduki sejumlah posisi penting di pemerintahan setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Panglima TNI.

 

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