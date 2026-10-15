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Kabar Duka, Mustasyar PBNU TGH L. M. Turmudzi Badaruddin Wafat

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |19:04 WIB
Kabar Duka, Mustasyar PBNU TGH L. M. Turmudzi Badaruddin Wafat
TGH Lalu Muhammad Turmudzi Badaruddin wafat (foto: dok Kemenag)
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JAKARTA - Keluarga Besar Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan belasungkawa atas wafatnya TGH L. M. Turmudzi Badaruddin, yang menjabat sebagai Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rais Syuriyah PWNU Nusa Tenggara Barat (NTB), serta pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Qomarul Huda, Bagu.

TGH Lalu Muhammad Turmudzi Badaruddin wafat di ruang ICU RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis (15/10/2026), pukul 13.37 WITA.

Melalui pernyataan duka, Kemenag mendoakan agar amal ibadah almarhum diterima oleh Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji'un,” demikian ungkapan belasungkawa Keluarga Besar Kementerian Agama.

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