Polisi Ungkap Pelajar Tewas Tertemper KRL Duri-Tangerang Sedang Bonceng Ayah

JAKARTA - Pelajar berinisial DK (18) tewas setelah tertemper KRL di antara Stasiun Rawa Buaya-Batu Ceper, Jakarta Barat. Polisi mengungkap korban saat kejadian tengah membonceng ayahnya menggunakan sepeda motor.

“Infonya ayah dan anak. Korban yang bonceng,” kata Kapolsek Kalideres, Kompol Rihold Sihotang kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).

Rihold belum merinci kondisi ayah korban. Saat ini, kasus kecelakaan tersebut ditangani Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat.

“Kalau keadaan korban sekarang belum monitor. Karena ditangani unit Laka Polres," ujarnya.