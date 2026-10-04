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Spesialis Pencuri Tas Penumpang KRL Tidur Ditangkap!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |04:01 WIB
Spesialis Pencuri Tas Penumpang KRL Tidur Ditangkap!
Pelaku pencurian tas penumpang KRL (Foto: Ist)
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JAKARTA - Subdit Resmob Polda Metro Jaya menangkap IJ, spesialis pencuri tas penumpang di kereta rel listrik (KRL). IJ merupakan sosok viral yang terekam kamera CCTV saat menjalankan aksi pencurian. 

"Berhasil menangkap pelaku berinisial IJ di kawasan pada Kamis, 1 Oktober 2026, di Stasiun Kereta Api Tebet, Jakarta Selatan," tulis akun resmi @resmob_pmj, Sabtu (3/10/2026).

Pelaku kerap beraksi mengambil tas penumpang yang berada di kabin saat pemiliknya tengah tertidur. Dari penangkapan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti, seperti satu unit laptop dan satu unit handphone yang merupakan barang curian. Polisi juga mendapati satu buah pisau kecil yang dibawa pelaku.

"Modus operandi yang kerap digunakannya adalah menyayat atau merobek tas korban menggunakan pisau kecil atau cutter saat korban lengah," imbuh keterangan tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, IJ ternyata merupakan residivis kasus yang sama. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 476 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana 5 tahun penjara.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
viral KRL Jabodetabek Pencurian
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