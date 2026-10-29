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Bandit Modus Ban Kempes Sasar Pemobil di Bekasi, Korban Rugi Puluhan Juta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |06:01 WIB
Bandit Modus Ban Kempes Sasar Pemobil di Bekasi, Korban Rugi Puluhan Juta
Ilustrasi pencurian (Foto: Freepik)
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JAKARTA — Aksi pencurian modus ban kempes terjadi di Jalan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang pengendara mobil harus menanggung kerugian puluhan juta rupiah setelah barang-barang miliknya dicuri.

Aksi tersebut viral di media sosial. Terlihat sekitar tiga orang pelaku membuntuti korban. Salah satu pelaku memberi tahu korban bahwa ban mobilnya kempes, sementara pelaku lainnya beraksi mengambil barang-barang milik korban.

Kasi Humas Polres Metro Bekasi Kota AKP Suparyono mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Senin 26 Oktober 2026 pukul 07.50 WIB. Korban berhenti setelah diberi tahu bahwa ban mobilnya bocor.

"Korban berangkat dari rumah menuju lokasi kerja di wilayah Cimanggis, Depok. Dalam perjalanan, korban sempat melakukan perjalanan bersama kendaraan lain hingga akhirnya berhenti di suatu lokasi," kata Suparyono, Rabu (28/10/2026).

Saat kembali ke mobil, korban terkejut mendapati barang-barang miliknya telah hilang. Korban mengalami kerugian sekitar Rp20 juta.

"Adapun barang-barang yang dilaporkan hilang berupa satu unit laptop beserta charger, satu unit hard disk eksternal, satu unit flash disk warna hitam, satu unit charger handphone, satu unit handphone, satu unit laser pointer warna hitam. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil yang ditaksir sebesar Rp20 juta," ujarnya.

Suparyono menambahkan, korban telah membuat laporan polisi. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengejar para pelaku.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Maling Bekasi Pencurian
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