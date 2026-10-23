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Duh! Pria Ini Ngaku Polisi Biar Lancar Nyolong Motor di Kos-kosan Jakbar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |04:02 WIB
Duh! Pria Ini Ngaku Polisi Biar Lancar Nyolong Motor di Kos-kosan Jakbar
Pelaku pencurian (Foto: Ilustrasi/Freepik)
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JAKARTA — Bareskrim Polri menangkap seorang pria berinisial NHK yang mengaku sebagai polisi untuk melancarkan aksi pencurian sepeda motor di sejumlah kos-kosan di Jakarta Barat (Jakbar). NHK melakukan aksinya dengan mengenakan jaket bertuliskan 'Reskrim' untuk menipu pemilik kos.

Kasat Resmob Bareskrim Polri Kombes Teuku Arsya Khadafi mengungkapkan, pelaku menggunakan identitas polisi palsu tersebut untuk menyewa kamar di kos-kosan yang menjadi target pencurian sepeda motor.

"Iya mengaku polisi. Karena untuk meyakinkan pemilik kos, sehingga yang bersangkutan tidak perlu menunjukkan identitas aslinya pada saat ngekos," kata Arsya, Kamis (22/10/2026).

Arsya menuturkan, jaket tersebut dipakai pelaku untuk memantau situasi lingkungan kos selama beberapa hari. Cara itu, kata dia, dilakukan agar pelaku tidak dicurigai penghuni kos atau warga sekitar.

"Jaket dipakai saat masuk ke kos-kosan dan giat harian sebelum melaksanakan aksi. Karena biasa ada sekitar dua sampai tiga hari dia pantau situasi. Itu sering di pakai sehingga orang nggak curiga," ujarnya.

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