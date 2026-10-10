Lapangan Padel Coach Justin Disatroni Dua Maling, Topi hingga Helm Ikut Raib

JAKARTA - Lapangan padel Koci Padel House milik Coach Justin yang berlokasi di Jalan Dharmawangsa X, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, disatroni maling. Polisi tengah menyelidiki kasus tersebut.

Dalam rekaman CCTV yang dibagikan Justinus Lhaksana alias Coach Justin, terlihat dua orang pelaku datang menggunakan sepeda motor. Keduanya diduga mengambil sejumlah barang elektronik dari lokasi tersebut.

"Barang yang telah diambil pelaku berupa barang-barang elektronik dan juga topi serta helm, di mana perbuatan pelaku terekam kamera CCTV," ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi, kepada wartawan, Jumat (9/10/2026).

Joko mengatakan, polisi telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan. Pihak korban juga telah melaporkan peristiwa tersebut pada Jumat 9 Oktober 2026.