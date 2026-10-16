Lacak Video Viral, Bareskrim Tangkap 5 Komplotan Pencuri Motor di Jabar

JAKARTA — Satresmob Bareskrim Polri membongkar komplotan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) lintas wilayah yang meresahkan warga di Jawa Barat. Pengungkapan kasus ini berawal dari pencurian sepeda motor milik seorang kurir paket, Moch Nunu Jarnuzi, di kawasan Perumahan Griya Alam Sentosa, Cileungsi, Kabupaten Bogor, pada Jumat 2 Oktober 2026.

Rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik pelaku menjebol dan membawa kabur sepeda motor korban viral di media sosial. Peristiwa tersebut juga dilaporkan masyarakat melalui saluran siaga Hotline Bang Resmob.

Kasat Resmob Bareskrim Polri, Kombes Teuku Arsya Khadafi, menegaskan, tindakan tegas tersebut sejalan dengan instruksi pimpinan Polri untuk menjamin keamanan warga dan memberantas tindak kejahatan hingga ke akarnya.

"Kendaraan bagi seorang pengantar paket bukan sekadar alat transportasi, melainkan sarana utama dalam mencari nafkah untuk keluarga. Begitu kami menerima laporan melalui Hotline Bang Resmob dan pemantauan media sosial, kami langsung perintahkan tim untuk bergerak cepat dan menindak tegas para pelaku," kata Arsya, Jumat (16/10/2026).

Berdasarkan analisis rekaman CCTV dan hasil penyelidikan, tim berhasil mengidentifikasi keberadaan terduga eksekutor utama. Pada Senin 5 Oktober pagi, petugas menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Bantargebang, Kota Bekasi. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan pelaku utama berinisial KM alias KO bersama dua rekannya, TAR dan LAP.

Petugas kemudian mengembangkan penyelidikan untuk memutus rantai peredaran sepeda motor hasil kejahatan. Pada hari yang sama, tim meringkus DP di kawasan wisata Danau Cipeucang, Mustikajaya, Bekasi. DP diduga berperan sebagai penadah.

Polisi juga mengamankan AA yang diduga berperan sebagai joki penjemput sepeda motor hasil curian. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya, satu unit sepeda motor Yamaha NMAX, pakaian dan atribut yang digunakan pelaku saat beraksi.