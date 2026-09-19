11 Kali Beraksi, Dua Maling Motor Diciduk saat Celingak-celinguk di Warkop Mampang

JAKARTA - Polisi menangkap dua pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di kawasan Jakarta Selatan, Jakarta Utara, hingga Bekasi. Mereka sudah 11 kali beraksi.

"Pelaku berinisial YW (36) dan MAP (35) yang ditangkap di wilayah Mampang Prapatan. Pelaku sudah melakukan aksinya di beberapa wilayah, 3 kali di Jakarta Selatan, 5 kali di Jakarta Utara, dan 3 kali di Bekasi," ujar Kanit Reskrim Polsek Mampang Prapatan, AKP Purwaditya, Jumat (18/9/2026).

Menurutnya, kedua pelaku diciduk polisi saat petugas tengah melakukan patroli untuk mengantisipasi tindak pidana 3C, yakni curat, curas, dan curanmor di wilayah Mampang Prapatan. Petugas mencurigai adanya 2 orang tak dikenal tengah berada di depan sebuah warung kopi kawasan Mampang dengan gerak-gerik mencurigakan seolah tengah mengamati sepeda motor milik warga.

"Dari kecurigaan tersebut, kami lakukan penyelidikan, lalu kami amankan. Saat dilakukan penggeledahan, didapatkan 1 buah kunci letter L bersama 2 anak kunci yang sudah dipipihkan, serta 1 obeng warna kuning dari tersangka YW," tuturnya.

Setelah dilakukan pengembangan, kata dia, polisi mengamankan 3 sepeda motor yang diduga berkaitan dugaan kasus pencurian. Dalam beraksi, pelaku YW berperan sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor menggunakan kunci letter L, sedangkan MAP bertugas menunggu di sepeda motor sebagai joki.

Kepada polisi, tambahnya, keduanya mengaku telah melakukan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 11 kali, yang mana usai beraksi motor hasil curian itu dijual dan uangnya digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar utang. Keduanya kini dijerat Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman paling lama tujuh tahun penjara.

"Hasil motor tersebut dijual dan kemudian hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang dan kebutuhan sehari-hari," katanya.

(Arief Setyadi )

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