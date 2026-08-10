Motor Wartawan iNews Media Group Hilang Dicuri Usai Liputan di Kemenko Polkam

JAKARTA - Sepeda motor milik wartawan iNews Media Group, Danandaya Arya Putra, hilang usai bertugas meliput di Kantor Kemenko Polkam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Ia menyadari motor Honda Beat 2018 miliknya raib dari area trotoar di depan Kemenko Polkam saat akan pulang.

Peristiwa hilangnya motor milik Danandaya itu terjadi pada Senin (10/8/2026). Ia menerangkan, kejadian berawal ketika dirinya datang ke Kemenko Polkam untuk meliput kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla.

“Kebetulan saya sampai di Kemenko Polkam sekira pukul 13.13 WIB. Posisi motor saya parkir di trotoar karena memang kalau ada agenda Polkam sering dijadikan parkir di lokasi itu,” kata Danandaya, Senin.

Setelah kegiatan konferensi pers berlangsung, ia bersama rekan-rekan media lainnya kemudian menuliskan hasil liputan tersebut.

Setelah menyelesaikan tugas liputan tersebut dan ingin pulang, ia menyadari bahwa motor miliknya itu sudah tidak ada di lokasi kejadian. “Nah ketika selesai ngetik, saat saya kembali ke parkiran, ternyata motor saya udah enggak ada,” ujarnya.