Polisi Buru Pencuri Tas di Dalam Toilet Mal Jakpus

JAKARTA - Polisi memburu pencuri tas milik pengunjung di salah satu mal kawasan Senayan, Jakarta Pusat (Jakpus). Kejadian itu berlangsung ketika korban berada di dalam toilet pusat perbelanjaan tersebut.

Korban baru menyadari tasnya raib ketika selesai buang air besar (BAB). Saat itu, tas yang sebelumnya diletakkan di dalam bilik toilet sudah tidak berada di tempat semula.

Kasus tersebut kini tengah diselidiki jajaran Polsek Metro Tanah Abang. Polisi juga memburu pelaku yang diduga memanfaatkan kelengahan korban saat berada di dalam toilet.

Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Jumat malam, 12 Juni 2026 sekitar pukul 20.16 WIB di toilet selatan lantai LG sebuah mal di kawasan Senayan.

"Di dalam toilet selatan lantai LG mal telah terjadi pencurian tas berwarna hijau yang berisikan dompet, dokumen antara lain dompet, STNK mobil, KTP, NPWP, kartu ATM dan kartu asuransi yang dilakukan oleh pelaku belum di ketahui," katanya, Rabu (17/6/2026).

Berdasarkan keterangan yang dihimpun polisi, korban masuk ke dalam bilik toilet sambil membawa tas berwarna hijau yang berisi sejumlah barang berharga dan dokumen pribadi.

Saat berada di dalam toilet, tas tersebut diletakkan di belakang tubuh korban. Namun, ketika aktivitasnya selesai dan hendak mengambil tas itu kembali, korban mendapati barang miliknya sudah hilang.