Waspada! Terminal Grogol Rawan Pencurian Motor, Mahasiswa Trisakti Jadi Korban

JAKARTA - Polsek Grogol Petamburan Polres Metro Jakarta Barat menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang beraksi di kawasan Terminal Grogol, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (25/5/2026).

Pelaku pencurian diketahui berinisial Jl, pria asal Lampung yang tinggal di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat.

“Sementara satu terduga pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan saat ini masih dalam pengejaran petugas,” ujar Kapolsek Grogol Petamburan Polres Metro Jakarta Barat AKP Reza Aditya, Sabtu (30/5/2026).

Reza menjelaskan, peristiwa tersebut bermula saat korban, Ahmad Abdul Rasyid Wahyudi, yang merupakan mahasiswa Universitas Trisakti, memarkirkan sepeda motor Kawasaki W175 miliknya di bawah JPO Grogol Reformasi depan Gerbang 1 Kampus Trisakti sekitar pukul 09.00 WIB dalam keadaan terkunci stang.

Namun saat korban selesai mengikuti perkuliahan, korban mendapat informasi dari petugas keamanan kampus bahwa sepeda motor miliknya sempat dicuri oleh dua orang pelaku.

“Pada saat aksi berlangsung, pelaku kepergok oleh petugas keamanan dan berhasil diamankan di sekitar terminal Grogol sedangkan satu pelaku lainnya melarikan diri,” ujar AKP Reza Aditya.