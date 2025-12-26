Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Bandit Pencuri Motor Bawa Senpi di Kembangan Jakbar saat Libur Akhir Tahun

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |14:59 WIB
Viral Bandit Pencuri Motor Bawa Senpi di Kembangan Jakbar saat Libur Akhir Tahun
Viral Bandit Pencuri Motor Bawa Senpi di Kembangan Jakbar saat Libur Akhir Tahun
JAKARTA - Aksi pencurian sepeda motor oleh sejumlah orang di wilayah Kembangan, Jakarta Barat membuat heboh. Pelaku diduga melakukan aksinya dengan menggunakan senjata api saat libur akhir tahun.

Kapolsek Kembangan Kompol Moch Taufik membenarkan peristiwa tersebut. Ia menuturkan, korban telah membuat laporan polisi atas aksi pencurian tersebut.

“Korban sudah melapor kejadian ke Polsek Kembangan,” kata Taufik saat dihubungi, Jumat (26/12/2025).

Saat ini kata dia, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian tersebut. “Masih dalam penyelidikan Polsek Kembangan,” pungkasnya.

Peristiwa tersebut viral usai diunggah dalam akun Instagram @jakartabarat24jam.  Dalam video tersebut, tampak awalnya para terduga pelaku tengah berupaya mencuri kendaraan sepeda motor yang terparkir di pinggiran toko.

 

