HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Maling Motor Sadis yang Tembak Warga di Palmerah, Nih Tampangnya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |17:26 WIB
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap para pelaku pencurian sepeda motor yang menembak kaki warga saat berusaha kabur di Jalan Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Polisi menangkap kedua pelaku di lokasi berbeda.

Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan, kedua pelaku yakni Vebran Vernando (VV) dan Robi Candra (RC). Vernando ditangkap di kawasan Yogyakarta pada Jumat (9/1/2026).

Dari foto yang diterima Okezone, Robi mengenakan kaus berwarna hitam dan celana merah. Tampak tangan pelaku diikat menggunakan kabel ties. Sementara Vernando mengenakan baju berwarna putih. Tampak tangannya juga diikat menggunakan kabel ties.

“Tim gabungan Jatanras Polda Metro Jaya dan Jatanras Polda DIY berhasil mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan,” kata Iman, Minggu (11/1/2026).

Polisi juga menangkap seorang tersangka lagi berinisial AN. Namun belum dijelaskan lebih lanjut mengenai keterlibatan AN di kasus pencurian motor.

Sementara itu, Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim menjelaskan, Vernando berperan sebagai pelaku yang melepaskan tembakan ke arah warga. Sedangkan Robby berperan sebagai eksekutor pencurian.

“Kemudian ketiga tersangka tersebut dibawa ke Subdit Umum Jatanras PMJ untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujar dia.

 

