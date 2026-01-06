Nekat Lawan Arah hingga Seret Motor, Pengemudi Mobil Babak Belur Diamuk Massa

JAKARTA – Viral di media sosial aksi pengendara mobil yang melawan arah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Mobil tersebut bahkan sempat menyeret sepeda motor usai ditegur warga.

Dari video yang beredar, terlihat mobil Toyota Avanza yang dikemudikan HA (38) melawan arah. Sejumlah warga yang berada di lokasi tampak menegur karena aksinya menyebabkan kemacetan.

Mobil tersebut juga sempat menabrak kendaraan lain. Tak lama kemudian, Avanza itu kabur hingga menyeret sebuah sepeda motor. Sepeda motor tersebut tersangkut di kolong mobil dan menimbulkan percikan api saat terseret di jalan.

Terpisah, Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Bekasi Kota, Iptu Iswahyudi mengatakan, peristiwa itu terjadi di Lampu Merah Caman, Jalan Raya KH Noer Ali, Kalimalang, pada Senin 3 Januari 2026 malam.

Ia menjelaskan, kejadian bermula saat mobil melaju dari arah Jatibening. Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi justru masuk ke jalur berlawanan arah.

“Berjalan dari arah Jatibening (selatan), setiba di TKP kendaraan masuk ke jalur berlawanan arah hendak belok kanan ke arah Kota Bintang (timur),” kata Iswahyudi kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).