Mobil Anak Anggota DPRD Serang Tabrak Tiga Motor, Enam Orang Jadi Korban

LEBAK - Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Rangkasbitung–Citeras, tepatnya di Kampung Ketug Masjid, Desa Nameng, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Senin 29 Desember 2025 sekitar pukul 15.00 WIB. Insiden tersebut melibatkan satu mobil dan tiga sepeda motor.

Berdasarkan informasi dari Satuan Lalu Lintas Polres Lebak, sebanyak enam orang mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut. Kerugian materiil ditaksir mencapai Rp5 juta.

Peristiwa bermula saat mobil Honda Jazz yang dikemudikan MRH melaju dari arah Rangkasbitung menuju rumahnya di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sesampainya di lokasi kejadian, kendaraan bernomor polisi B 1211 SDI tersebut berusaha menyalip kendaraan di depannya.

Namun, dari arah berlawanan melaju sejumlah sepeda motor. Kondisi tersebut membuat mobil Honda Jazz yang diketahui dikendarai anak salah satu anggota DPRD Kabupaten Serang Fraksi Gerindra oleng, hingga menabrak tiga sepeda motor dan akhirnya terhenti di jalur berlawanan.

"Dari hasil keterangan sementara, pengendara mobil ini hendak pulang setelah berolahraga," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Lebak, IPDA Aris Setyawan, Selasa (30/12/2025).