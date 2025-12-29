Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Petinju Anthony Joshua Kecelakaan Mobil di Nigeria, 2 Tewas

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |22:52 WIB
Petinju Anthony Joshua Kecelakaan Mobil di Nigeria, 2 Tewas
Ia mengalami luka ringan imbas kejadian tersebut dan 2 orang lainnya meninggal dunia.  (Instagram/@anthonyjoshua)
JAKARTA - Mantan juara dunia tinju kelas berat asal Inggris, Anthony Joshua (36), mengalami kecelakaan mobil di Nigeria. Ia mengalami luka ringan imbas kejadian tersebut dan 2 orang lainnya meninggal dunia. 

1. Anthony Joshua Kecelakaan Mobil

Melansir Sky Sport, Senin (29/12/2025), Komando Kepolisian Negara Bagian Ogun, menyatakan 
Joshua mengalami luka ringan ketika SUV Lexus yang ditumpanginya bertabrakan dengan truk yang sedang berhenti.

Korps Keselamatan Jalan Raya Federal (FRSC) mengatakan Lexus tersebut diduga melaju melebihi batas kecepatan dan kehilangan kendali saat menyalip.

"Tabrakan terjadi sekitar pukul 11 ​​pagi di Makun, sekitar 30 mil dari Lagos," katanya.

Rekaman di media sosial menunjukkan Joshua kesakitan dan linglung saat dibantu keluar dari kendaraan yang rusak.

Mantan juara dunia kelas berat Inggris itu berada di bagian belakang kendaraan, yang membawa empat pria dewasa lainnya. Ia kemudian dibantu keluar dari reruntuhan oleh kerumunan orang yang menyaksikan kejadian tersebut.

Joshua, yang sadar dalam rekaman tersebut, terlihat meringis kesakitan.

 

