Kecelakaan Kereta di Meksiko Tewaskan 13 Orang, Puluhan Luka-Luka

JAKARTA – Setidaknya 13 orang tewas dan hampir 100 orang terluka setelah sebuah kereta api tergelincir di wilayah Oaxaca, Meksiko bagian barat daya, kata Angkatan Laut Meksiko.

Kereta api tersebut, yang sedang melaju antara Teluk Meksiko dan Samudra Pasifik, membawa 241 penumpang dan sembilan awak. Sebanyak 98 orang terluka, di antaranya 36 dirawat di rumah sakit, kata Angkatan Laut.

Kereta api tergelincir saat melewati tikungan dekat kota Nizanda, kata para pejabat. Jaksa Agung Meksiko mengonfirmasi bahwa penyelidikan sedang berlangsung.

Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan lima dari mereka yang terluka berada dalam kondisi serius. Ia menambahkan bahwa pejabat tingkat tinggi, termasuk Menteri Angkatan Laut, sedang menuju lokasi kecelakaan.

Foto-foto dari lokasi kecelakaan menunjukkan para petugas penyelamat membantu penumpang turun dari kereta, yang telah tergelincir dari rel dan sebagian miring ke sisi tebing.