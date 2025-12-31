Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis, Mahasiswi Tewas Terjatuh dari Motor Usai Dijambret di Kemayoran

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |17:43 WIB
Tragis, Mahasiswi Tewas Terjatuh dari Motor Usai Dijambret di Kemayoran
Tragis, Mahasiswi Tewas Terjatuh dari Motor Usai Dijambret di Kemayoran (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang mahasiswi berinisial W (20) meninggal dunia usai menjadi korban penjambretan di Jalan HBR Motik, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).

1. Mahasiswi Tewas

Kanit Reskrim Polsek Kemayoran, Iptu Budi Setiadi menjelaskan, peristiwa itu terjadi saat korban dibonceng rekannya menggunakan sepeda motor. Mereka tengah dalam perjalanan pulang menuju kawasan Cilandak.

“Korban sedang memegang handphone milik saksi karena digunakan untuk melihat peta digital. Tiba-tiba dari arah kanan datang pelaku menggunakan sepeda motor matik dan langsung merampas handphone tersebut,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).

Usai ponsel dirampas, saksi spontan mengejar pelaku. Namun, saat kedua motor berdempetan, kendaraan saksi disenggol pelaku hingga kehilangan kendali dan terjatuh.

Akibatnya, saksi mengalami luka berat pada kedua kakinya. Sementara korban W dinyatakan meninggal dunia, meski sempat dibawa ke RS Hermina Kemayoran.

“Anggota Reskrim Polsek Kemayoran menerima informasi adanya korban meninggal dunia diduga akibat jambret sekitar pukul 00.15 WIB dan langsung melakukan pengecekan,” ujar Budi.

 

Halaman:
1 2
      
