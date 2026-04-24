4 Komplotan Begal HP dan Motor Warga di Jakpus Ditangkap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |16:17 WIB
JAKARTA - Polisi menangkap empat begal yang merampas motor dan ponsel milik korban berinisial GH (23) di kawasan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Polisi menyita senjata tajam jenis celurit.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold Hutagalung mengatakan, pelaku beraksi dengan membagi peran. Dua orang mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis celurit.

“Pelaku menghentikan korban di jalan, kemudian mengancam dengan senjata tajam dan merampas sepeda motor serta handphone milik korban. Ini merupakan tindak pidana serius yang kami tindak tegas,” kata Reynold kepada wartawan, Jumat (24/4/2026).

Dia menerangkan, setelah menerima laporan, unit Reskrim Polsek Sawah Besar melakukan penyelidikan dengan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penelusuran rekaman CCTV.

“Hasilnya, identitas para pelaku berhasil dikantongi dan dilakukan penangkapan di sejumlah lokasi berbeda,” tandasnya.

Kapolsek Sawah Besar Kompol Rahmat Himawan menambahkan, keempat pelaku masing-masing berinisial HQQ, JM, FP, dan YIP diamankan di wilayah Tangerang, Jakarta Barat, hingga apartemen di Jakarta.

“Tim kami bergerak cepat setelah mengantongi identitas pelaku. Seluruh pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti berupa senjata tajam, kendaraan yang digunakan, serta pakaian saat beraksi,” ungkapnya.

Dari tangan pelaku, polisi menyita satu bilah celurit, dua unit sepeda motor, serta barang-barang lain yang digunakan saat begal korban. Sementara itu, kerugian korban ditaksir mencapai Rp6,5 juta.

 

