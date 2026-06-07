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Nunggak Bayar Kos, 2 Pria di Jakbar Nekat Curi Motor Teman

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |08:44 WIB
Nunggak Bayar Kos, 2 Pria di Jakbar Nekat Curi Motor Teman
Ilustrasi penjara (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Polisi menangkap dua pria berinisial S (38) dan H (40), pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Tamansari, Jakarta Barat. Pelaku ternyata teman korban.

“Sepeda motor yang dicuri merupakan milik teman dekat salah satu pelaku sendiri,” kata Kapolsek Metro Tamansari Kompol Bobby M. Zulfikar, dikutip Minggu (7/6/2026).

Bobby menjelaskan, kasus ini bermula ketika pelaku S, yang telah lama berteman dengan korban, memanfaatkan hubungan baik yang terjalin selama ini. Ia mengatakan, uang hasil penjualan motor curian itu rencananya akan digunakan untuk membayar biaya kos yang menunggak.

“Latar belakangnya adalah faktor ekonomi. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar biaya kos,” ujarnya.

Bobby menerangkan, pelaku S berdalih meminjam motor korban. Namun, sebelum dikembalikan, pelaku S terlebih dahulu merusak sistem kunci menggunakan alat tertentu sehingga kendaraan tampak tidak dapat digunakan.

Setelah motor dikembalikan kepada korban, pelaku H telah menunggu di sekitar lokasi. Lalu, pelaku H langsung mengambil dan membawa kabur motor tersebut.

“Aksi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kepercayaan korban yang tidak menaruh curiga terhadap pelaku,” ujarnya.

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Topik Artikel :
Maling Motor curanmor Pencurian
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