Pencuri Spesialis Kotak Amal di Pesanggrahan Tak Berkutik Ditangkap Polisi

JAKARTA - Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi Wibowo menyebutkan, pelaku spesialis pencurian kotak amal di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan berhasil ditangkap. Pelaku berinisial AK itu melakukan aksinya di sejumlah mushola sudah lebih dari tiga kali.

"Diamankan laki-laki inisial AK karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian. Barang yang diambil berupa kotak amal, kotak amal yang berada di Mushola As-Syukur Gang Haji Liun, Petukangan Utara, Pesanggrahan," ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Ia mengungkapkan, pelaku sudah melakukan aksi pencurian kotak amal lebih dari tiga kali di kawasan Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Pelaku mencuri kotak amal dengan cara mencoba membukanya menggunakan berbagai anak kunci yang dimilikinya.

"Di mushola pertama diambil uang Rp750 ribu, mushola kedua Rp500 ribu, dan ketiga Rp400 ribu. Modusnya ini pelaku pura pura melaksanakan sholat di waktu sore saat sepi, lalu membuka kotak amal dan mengambil uang di dalamnya," tuturnya.

Dalam aksi terakhir kali di Petukangan Utara, kawasan Pesanggrahan, kata dia, aksi pelaku itu terekam kamera CCTV, yang mana pelaku biasa beraksi di waktu sepi selepas Asar dan menjelang Magrib. Kepada polisi, pelaku melakukan aksi pencurian kotak amal itu karena ingin mengambil jalan pintas mendapatkan uang demi mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

"Kami imbau jamaah masjid agar waspada terhadap situasi lingkungan masjid atau musalanya. Kami berkomitmen merespons setiap keluhan masyarakat dan silakan hubungi layanan polisi di 110 manakala melihat situasi yang mencurigakan agar ditindaklanjuti," katanya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.