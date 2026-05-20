2 Pelaku Curanmor Bersenpi Ditangkap, Sudah 6 Kali Beraksi di Jaktim dan Bekasi

JAKARTA - Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum menangkap dua pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pada Selasa 19 Mei 2026. Kedua pelaku berinisial JF dan AS ditangkap di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengatakan, keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan.

“Yang bersangkutan sudah diamankan oleh tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan maupun pencurian dengan pemberatan,” kata Iman, Rabu (20/5/2026).

Saat proses penangkapan, petugas mendapati kedua pelaku membawa senjata api. Polisi pun melakukan tindakan tegas di lapangan demi mengantisipasi perlawanan.