Tiga Pelaku Jambret WNA di Bundaran HI Ditangkap, Sudah Beraksi di 120 Lokasi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |23:05 WIB
JAKARTA - Tiga dari delapan pelaku begal yang ditangkap polisi ternyata merupakan komplotan jambret ponsel milik warga negara asing (WNA) di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Dari keterangan polisi, terungkap bahwa komplotan jambret tersebut sudah sering beraksi di ratusan lokasi.

“Tiga di antaranya adalah pelaku yang melakukan perampasan handphone di Bundaran HI,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imannuddin, Senin (18/5/2026) malam.

“Berdasarkan interview sementara, tiga tersangka sudah melakukan 120 kejadian atau 120 TKP,” ujar dia.

Polisi kini masih mengumpulkan seluruh catatan kejahatan yang dilakukan komplotan tersebut. Dari ratusan aksi itu, empat korban diketahui merupakan warga negara asing.

“Warga negaranya ada yang dari Malaysia, kemudian Jerman, Tiongkok, dan Italia,” ujar dia.

