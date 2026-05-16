Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Kembalikan HP WNA Polandia yang Dijambret di Bundaran HI, 2 Pelaku Ditangkap!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |08:35 WIB
Polisi Kembalikan HP WNA Polandia yang Dijambret di Bundaran HI, 2 Pelaku Ditangkap!
Ilustrasi Tersangka/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Polsek Metro Menteng membongkar kasus pencurian dengan pemberatan (penjambretan) yang menimpa seorang warga negara asing (WNA) asal Polandia, Skorski Andrzej Piotr. Polisi menangkap dua tersangka beserta barang bukti milik korban di lokasi persembunyian mereka.

Kapolsek Metro Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu mengatakan, kejadian itu terjadi  di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat.

Setelah peristiwa itu, polisi awalnya menangkap tersangka berinisial D (42) di perempatan lampu merah Jalan Imam Bonjol tak lama setelah kejadian, yang kemudian segera ditindaklanjuti dengan pengembangan oleh Tim Buser Polsek Metro Menteng.

“Berkat koordinasi cepat di lapangan, tim berhasil melakukan pengejaran terhadap tersangka kedua berinisial F yang sempat melarikan diri. Tersangka F diamankan di sebuah rumah kontrakan di kawasan Johar Baru pada Sabtu malam, beserta barang bukti satu unit telepon genggam merk Samsung S21 FE milik korban yang sempat diambil paksa,” kata Braiel, Sabtu (16/5/2026).

Atas keberhasilan tersebut, Andrzej Piotr mendatangi Mapolsek Metro Menteng untuk menerima kembali barang miliknya.

Mengingat korban akan segera kembali ke negara asalnya dan sangat membutuhkan perangkat tersebut untuk menunjang aktivitas komunikasi internasional, korban jambret memohon agar perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dilanjutkan ke ranah hukum pidana.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/338/3204775/tangkap-65bF_large.jpg
Lansia Pingsan saat Hendak Dijambret, Pelaku Ditangkap saat Pura-Pura Tolong Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/338/3198873/jambret-fBJh_large.jpg
Aksi Heroik Sopir Jaklingko Adang Jambret di Jaktim, Pelaku Diserempet Jatuh dari Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197616/viral-jCeJ_large.jpg
Kasus Suami Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret Selesai Lewat Jalur Restorative Justice
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197552/dpr-I4tp_large.jpg
DPR Panggil Kapolresta Sleman Terkait Suami Kejar Jambret Malah Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197546/penjambretan-Xf8d_large.jpg
Pria di Sleman Kejar Jambret Malah Jadi Tersangka, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184957/jambret-k0Sx_large.jpg
2 Jambret Todong Pasutri Pakai Pistol di Jakbar Sudah 28 Kali Beraksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement