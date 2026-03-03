Lansia Pingsan saat Hendak Dijambret, Pelaku Ditangkap saat Pura-Pura Tolong Korban

Lansia Pingsan saat Hendak Dijambret, Pelaku Ditangkap saat Pura-Pura Tolong Korban (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Pelaku penjambretan terhadap seorang lanjut usia (lansia) di kawasan Jelambar, Jakarta Barat yakni BAS (29) ditangkap warga. Ia diamankan setelah sempat kembali ke lokasi dan berpura-pura menolong korban.

Peristiwa terjadi pada Senin (2/3/2026) ketika BAS berusaha menjambret. Saat itu, korban berinisial LSH (70) tengah berjalan seorang diri.

"Korban didekati oleh pelaku yang menggunakan sepeda motor, kemudian tas milik korban ditarik paksa oleh pelaku tapi tidak berhasil," ujar Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Alexander Tengbunan, Selasa (3/3/2026).

Aksi tarik-menarik tersebut membuat korban terjatuh hingga tersungkur. Akibatnya, kepala korban terbentur.

"Percobaan pencurian dengan kekerasan. Korban terjatuh hingga kepalanya terbentur," ucapnya.