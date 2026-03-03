Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lansia Pingsan saat Hendak Dijambret, Pelaku Ditangkap saat Pura-Pura Tolong Korban

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |19:03 WIB
Lansia Pingsan saat Hendak Dijambret, Pelaku Ditangkap saat Pura-Pura Tolong Korban
Lansia Pingsan saat Hendak Dijambret, Pelaku Ditangkap saat Pura-Pura Tolong Korban (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pelaku penjambretan terhadap seorang lanjut usia (lansia) di kawasan Jelambar, Jakarta Barat yakni BAS (29) ditangkap warga. Ia diamankan setelah sempat kembali ke lokasi dan berpura-pura menolong korban.

Peristiwa terjadi pada Senin (2/3/2026) ketika BAS berusaha menjambret. Saat itu, korban berinisial LSH (70) tengah berjalan seorang diri.

"Korban didekati oleh pelaku yang menggunakan sepeda motor, kemudian tas milik korban ditarik paksa oleh pelaku tapi tidak berhasil," ujar Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Alexander Tengbunan, Selasa (3/3/2026).

Aksi tarik-menarik tersebut membuat korban terjatuh hingga tersungkur. Akibatnya, kepala korban terbentur.

"Percobaan pencurian dengan kekerasan. Korban terjatuh hingga kepalanya terbentur," ucapnya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/338/3198873/jambret-fBJh_large.jpg
Aksi Heroik Sopir Jaklingko Adang Jambret di Jaktim, Pelaku Diserempet Jatuh dari Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197616/viral-jCeJ_large.jpg
Kasus Suami Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret Selesai Lewat Jalur Restorative Justice
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197552/dpr-I4tp_large.jpg
DPR Panggil Kapolresta Sleman Terkait Suami Kejar Jambret Malah Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197546/penjambretan-Xf8d_large.jpg
Pria di Sleman Kejar Jambret Malah Jadi Tersangka, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184957/jambret-k0Sx_large.jpg
2 Jambret Todong Pasutri Pakai Pistol di Jakbar Sudah 28 Kali Beraksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179457/pencurian-CB0F_large.jpg
Rampas Ponsel Wanita, Pria Bertato Bonyok Dihajar Warga di Jakpus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement