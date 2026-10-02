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Viral Dua Penumpang KRL Ribut di Stasiun Bekasi, Gara-Gara Bersenggolan di Eskalator

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |18:52 WIB
Viral Dua Penumpang KRL Ribut di Stasiun Bekasi, Gara-Gara Bersenggolan di Eskalator
Penumpang KRL terlibat cek cok d Stasiun Bekasi.
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JAKARTA — Keributan antarpenumpang Commuter Line terjadi di area Stasiun Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (1/10/2026) malam. Insiden tersebut dipicu oleh perselisihan setelah dua penumpang saling bersenggolan saat hendak menggunakan eskalator.

Public Relations Manager KAI Commuter, Leza Arlan, mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi sekitar pukul 21.27 WIB. Kedua pengguna sebelumnya baru saja turun dari Commuter Line dan berada di area eskalator stasiun.

Menurut Leza, perselisihan bermula ketika kedua penumpang saling bersenggolan saat menggunakan fasilitas eskalator. Adu mulut yang terjadi kemudian berkembang menjadi keributan.

“Kami sangat menyayangkan terjadinya keributan ini karena mengganggu ketenangan dan ketenteraman pengguna lainnya,” kata Leza dalam keterangannya, Jumat (2/10/2026).

Mengetahui adanya keributan tersebut, petugas KAI Commuter langsung mendatangi lokasi untuk melerai kedua penumpang agar tidak mengganggu pengguna lain.

Setelah sempat dilerai, kedua penumpang melanjutkan perjalanan menuju area eskalator yang mengarah ke pintu keluar stasiun. Namun, perselisihan kembali memanas ketika keduanya berada di eskalator lantai dasar.

Salah satu pihak disebut masih mempermasalahkan kejadian sebelumnya sehingga cekcok kembali terjadi. Petugas pun kembali turun tangan untuk memisahkan keduanya dan mengamankan situasi.

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