Pohon Tumbang di UI Ganggu KRL Bogor, Peron Stasiun Manggarai Mulai Dipadati Penumpang

JAKARTA - Penumpang Commuter Line mulai memadati peron 11 dan 12 Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, pada Rabu (30/9/2026) sore. Kepadatan terjadi menjelang jam sibuk pulang kerja setelah perjalanan Commuter Line tujuan Depok hingga Bogor mengalami gangguan akibat pohon tumbang.

Pantauan iNews Media Group di Stasiun Manggarai sekitar pukul 16.00 WIB, arus penumpang di area stasiun mulai meningkat. Penumpang terlihat berdiri dan menunggu kereta di peron 11 dan 12 yang melayani perjalanan menuju sejumlah wilayah, seperti Depok, Citayam, Nambo, hingga Bogor.

Situasi tersebut terjadi setelah pohon tumbang di sekitar Stasiun Universitas Indonesia (UI) akibat hujan disertai angin. Insiden tersebut mengganggu perjalanan Commuter Line lintas Bogor.

KAI Commuter menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna atas keterlambatan perjalanan akibat gangguan tersebut.

"Mohon maaf atas keterlambatan perjalanan Commuter Line Bogor sehubungan adanya pohon tumbang di antara Stasiun Universitas Indonesia-Pasar Minggu dan dalam penanganan petugas," tulis KAI Commuter.