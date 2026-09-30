Imbas Pohon Tumbang, Perjalanan KRL dari Jakarta-Depok Hanya Sampai Pasar Minggu

JAKARTA - Pohon tumbang terjadi di sekitar kawasan Stasiun Universitas Indonesia (UI) akibat hujan disertai angin yang menerjang wilayah tersebut pada Rabu (30/9/2026). Akibatnya, perjalanan KRL terganggu dan rute Commuter Line dari arah Jakarta menuju Depok hingga Bogor hanya beroperasi sampai Stasiun Pasar Minggu.

Informasi tersebut disampaikan KAI Commuter melalui akun X resminya pada Rabu (30/9/2026). Penyesuaian pola perjalanan dilakukan untuk rute Commuter Line dari Jakarta menuju Depok hingga Bogor.

KRL dari arah Jakarta hanya melayani perjalanan sampai Stasiun Pasar Minggu. Begitu pula perjalanan dari arah Bogor menuju Jakarta yang dilakukan dengan penyesuaian pola perjalanan.

"Penyesuaian pola perjalanan Commuter Line KA 1302 (Jakarta Kota-Bogor) perjalanan hanya sampai Stasiun Pasar Minggu, kembali KA 1345 (Pasar Minggu-Jakarta Kota). KA 1345 (Bogor-Jakarta Kota) berjalan hanya (Pasar Minggu-Jakarta Kota)," tulis KAI Commuter sebagaimana dilihat pada Rabu (30/9/2026).