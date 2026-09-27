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Truk Mogok Dievakuasi, Operasional KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Kembali Normal

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |07:37 WIB
Truk Mogok Dievakuasi, Operasional KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Kembali Normal
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JAKARTA — Perjalanan Commuter Line lintas Tanah Abang–Rangkasbitung telah kembali normal setelah sempat terhambat oleh truk yang mogok. Proses evakuasi truk mogok di antara Stasiun Rangkasbitung dan Citeras selesai dilakukan pada Minggu (27/9/2026) pagi.

KAI Commuter menyampaikan bahwa proses evakuasi armada truk tersebut rampung pada pukul 07.06 WIB. Pascaevakuasi, perjalanan Commuter Line di lokasi terdampak sudah dapat menggunakan dua jalur secara penuh.

"Proses evakuasi truk mogok di perlintasan antara Stasiun Rangkasbitung–Citeras telah selesai," tulis KAI Commuter dalam keterangan resminya.

Kendati sudah dapat melintas di kedua jalur, perjalanan Commuter Line di titik lokasi perbaikan sementara waktu masih dijalankan dengan kecepatan terbatas.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Terima kasih atas kesabaran dan kerja sama Rekan Commuters selama proses penanganan berlangsung," lanjut pernyataan tersebut.

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