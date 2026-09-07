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Jadwal KRL Jabodetabek Berubah, KAI Commuter Sesuaikan 17 Perjalanan

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |16:04 WIB
Jadwal KRL Jabodetabek Berubah, KAI Commuter Sesuaikan 17 Perjalanan
KRL Commuterline (foto: Okezone)
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JAKARTA - KAI Commuter melakukan penyesuaian jadwal perjalanan Commuter Line Jabodetabek mulai Senin (7/9/2026). Penyesuaian tersebut bersifat sementara dan dilakukan seiring adanya penyesuaian jumlah sarana yang dioperasikan.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda mengatakan, penyesuaian jadwal dilakukan karena pihaknya tengah melakukan perawatan rangkaian sarana KRL secara intensif.

"Saat ini kami melakukan proses perawatan rangkaian sarana KRL yang ada secara intensif, demi keselamatan dan keamanan perjalanan," ujar Karina dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).

Karina menjelaskan, terdapat 17 perjalanan Commuter Line yang mengalami penyesuaian jadwal. Penyesuaian dilakukan terhadap jadwal keberangkatan pada pagi, sore, hingga malam hari.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, KAI Commuter mulai hari ini mengoperasikan 1.048 perjalanan Commuter Line di seluruh lintas Jabodetabek, dari sebelumnya 1.065 perjalanan setiap harinya.

"Kami mengimbau kepada para pengguna untuk dapat kembali menyesuaikan jadwal perjalanannya," kata Karina.

 

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