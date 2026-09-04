Perjalanan KRL Lintas Bogor-Jakarta Kota Gangguan, Hanya Sampai Jayakarta atau Manggarai

JAKARTA - Perjalanan KRL lintas Bogor-Jakarta Kota mengalami keterlambatan akibat gangguan operasional di Stasiun Jakarta Kota, pada Jumat (4/9/2026). KAI Commuter memastikan saat ini tengah dilakukan penanganan terhadap gangguan tersebut.

“Mohon maaf atas keterlambatan perjalanan Commuter Line Bogor sehubungan adanya gangguan operasional di Stasiun Jakarta Kota dan petugas terkait saat ini tengah melakukan penanganan,” tulis KAI Commuter melalui akun X @CommuterLine.

Sebagai dampak gangguan, KAI Commuter melakukan rekayasa perjalanan sementara untuk Commuter Line Bogor. Kereta hanya akan melayani perjalanan hingga Stasiun Jayakarta atau Stasiun Manggarai untuk kemudian kembali menuju Bogor.

“Untuk rekayasa perjalanan Commuter Line Bogor diatur sementara hanya sampai Stasiun Jayakarta atau Manggarai untuk kembali ke Bogor,” lanjutnya.