Imbas Penutupan Stasiun Karet, Pengguna Stasiun Sudirman Baru Naik Tiga Kali Lipat

JAKARTA – Volume pengguna KRL di Stasiun Sudirman Baru (BNI City) tercatat mengalami lonjakan pada hari pertama pengalihan pengguna dari Stasiun Karet yang mulai diberlakukan pada Selasa (1/9/2026) lalu. Stasiun Karet ditutup sementara sebagai bagian dari proyek integrasi.

Berdasarkan data KAI Commuter, total pengguna yang naik di Stasiun Sudirman Baru pada hari pertama mencapai 13.856 orang, sedangkan pengguna yang turun sebanyak 10.829 orang.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda mengatakan, pada hari kedua pengalihan akses juga terpantau peningkatan volume pengguna yang turun di Stasiun Sudirman Baru pada jam sibuk pagi.

Hingga pukul 12.00 WIB, tercatat sebanyak 8.662 pengguna turun di stasiun tersebut atau meningkat 281 persen dibandingkan sebelum pekerjaan integrasi yang rata-rata hanya sekitar 3.000 orang.

“Total angka tersebut meningkat drastis tiga kali lipat dari sebelum proses integrasi ini yang hanya sebanyak sekitar 8 ribu orang untuk total pengguna yang naik dan turun di Stasiun Sudirman Baru,” ujarnya, Kamis (3/9/2026).

Untuk mengantisipasi lonjakan pengguna, KAI Commuter mengoptimalkan berbagai fasilitas layanan di stasiun tersebut. Gate elektronik dan loket di hall baru sisi timur arah Jalan Sudirman serta sisi barat arah Stasiun Karet lama telah dioperasikan.

Selain itu, selasar sisi selatan yang berfungsi sebagai akses pejalan kaki (pedestrian) juga telah dilengkapi penerangan dan petugas pengamanan yang bertugas di area tersebut.