Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Imbas Penutupan Stasiun Karet, Pengguna Stasiun Sudirman Baru Naik Tiga Kali Lipat

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |09:20 WIB
Imbas Penutupan Stasiun Karet, Pengguna Stasiun Sudirman Baru Naik Tiga Kali Lipat
Pengguna Stasiun Sudirman Baru melonjak pasca penutupan Stasiun Karet.
A
A
A

JAKARTA – Volume pengguna KRL di Stasiun Sudirman Baru (BNI City) tercatat mengalami lonjakan pada hari pertama pengalihan pengguna dari Stasiun Karet yang mulai diberlakukan pada Selasa (1/9/2026) lalu. Stasiun Karet ditutup sementara sebagai bagian dari proyek integrasi.

Berdasarkan data KAI Commuter, total pengguna yang naik di Stasiun Sudirman Baru pada hari pertama mencapai 13.856 orang, sedangkan pengguna yang turun sebanyak 10.829 orang.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda mengatakan, pada hari kedua pengalihan akses juga terpantau peningkatan volume pengguna yang turun di Stasiun Sudirman Baru pada jam sibuk pagi.

Hingga pukul 12.00 WIB, tercatat sebanyak 8.662 pengguna turun di stasiun tersebut atau meningkat 281 persen dibandingkan sebelum pekerjaan integrasi yang rata-rata hanya sekitar 3.000 orang.

“Total angka tersebut meningkat drastis tiga kali lipat dari sebelum proses integrasi ini yang hanya sebanyak sekitar 8 ribu orang untuk total pengguna yang naik dan turun di Stasiun Sudirman Baru,” ujarnya, Kamis (3/9/2026).

Untuk mengantisipasi lonjakan pengguna, KAI Commuter mengoptimalkan berbagai fasilitas layanan di stasiun tersebut. Gate elektronik dan loket di hall baru sisi timur arah Jalan Sudirman serta sisi barat arah Stasiun Karet lama telah dioperasikan.

Selain itu, selasar sisi selatan yang berfungsi sebagai akses pejalan kaki (pedestrian) juga telah dilengkapi penerangan dan petugas pengamanan yang bertugas di area tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/320/3239251//stasiun_karet-PhEJ_large.jpg
Penumpang KRL Perhatian! Stasiun Karet Mulai Hari Ini Ditutup Dialihkan ke BNI City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/338/3239204//ilustrasi-6tAf_large.jpg
Ada Proyek Integrasi, Layanan KRL Stasiun Karet Dialihkan ke BNI City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/320/3239191//stasiun-yCWS_large.jpg
Penumpang KRL Dialihkan ke BNI City Mulai 1 September, Stasiun Karet Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/23/338/3237866//krl_commuter_line-Xgh6_large.jpg
KRL Bogor-Jakarta Kota Dilempar Botol, Kaca Jendela Pecah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/23/338/3237797//kai-8xUu_large.jpg
Perjalanan Commuter Line Lintas Cikarang Terganggu, Ini Penyebabnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/338/3237599//situasi_stasiun_manggarai_telah_kembali_normal_pasca_tawuran_antar_warga-qugE_large.jpeg
Pasca-Tawuran Warga, Perjalanan KRL Lintas Bogor dan Situasi Stasiun Manggarai Kembali Normal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement