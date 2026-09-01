Stasiun Karet Ditutup, Penumpang Keluhkan Jauhnya Akses Jalan ke BNI City: Bikin Kaki Gempor!

JAKARTA - KAI Commuter resmi menutup layanan naik dan turun penumpang di Stasiun Karet mulai 1 September 2026. Kebijakan tersebut menuai keluhan sejumlah pengguna karena harus berjalan lebih jauh menuju Stasiun BNI City.

Adapun jarak dari Stasiun Karet menuju Stasiun BNI City sekitar 500 meteran. Pengguna yang biasa turun di Stasiun Karet kini harus berjalan kaki menuju Stasiun BNI City.

Salah seorang penumpang, Afifah (23), mengaku sudah terbiasa naik dan turun di Stasiun Karet karena lokasi rumahnya yang berdekatan dengan stasiun tersebut. Dengan penutupan itu, kini dia membutuhkan waktu lebih dari lima menit untuk tiba di Stasiun BNI City.

"Kalau misalkan jalan agak lumayan capek, apalagi saya bawa anak, aduh pusing sih, apalagi panas juga udaranya. Terus juga jalannya lumayan jauh, kirain agak dekat, ternyata 5 menitan ke atas ya," kata Afifah, Selasa (1/9/2026).

Ia mengaku baru mengetahui adanya penutupan layanan Stasiun Karet dari media sosial. Awalnya, dia mengira jaraknya tidak terlalu jauh, namun setelah dicoba berjalan, dia dan anaknya merasakan kelelahan.