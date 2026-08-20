Sempat Tertahan 20 Menit, KRL Bogor-Jakarta Kembali Berjalan Bergantian Jalur

KRL sempat tertahan di Stasiun Pasar Minggu. (Foto; Feby Novalius/Okezone)

JAKARTA – Kereta Rel Listrik (KRL) relasi Bogor–Jakarta Kota sempat tertahan sekitar 20 menit di Stasiun Pasar Minggu, Kamis (20/8/2026) pagi. Setelah tertahan, KRL akhirnya kembali melanjutkan perjalanan, namun operasional kereta masih dilakukan secara bergantian menggunakan jalur Jakarta–Bogor.

“Mohon maaf kepada pelanggan. Sehubungan dengan adanya gangguan operasional, kereta masih tertahan di Stasiun Pasar Minggu,” ujar salah satu petugas stasiun, Kamis (20/8/2026).

Penumpang sempat tertahan di Stasiun Pasar Minggu. (Foto: Feby Novalius/Okezone)

Sebelumnya, petugas menginformasikan bahwa perjalanan KRL dari jalur 1 dan 2 belum dapat diberangkatkan akibat gangguan operasional.

Setelah sekitar 20 menit tertahan, KRL akhirnya kembali berjalan. Namun, berdasarkan pantauan di Stasiun Pasar Minggu Baru, perjalanan kereta masih menggunakan jalur secara bergantian.

Kondisi tersebut membuat perjalanan KRL masih mengalami keterlambatan. Sejumlah penumpang juga sempat keluar dari kereta karena harus menunggu cukup lama dalam kondisi gerbong yang padat.

Hingga berita ini ditulis, operasional KRL di lintas Bogor–Jakarta masih berlangsung dengan sistem bergantian jalur.

(Ramdani Bur)

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