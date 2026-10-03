Eskalator di Stasiun Duri Gangguan, 12 Orang Terluka

JAKARTA - Gangguan eskalator terjadi di akses menuju jalur 5 Stasiun Duri, Jakarta Barat, Sabtu (3/10/2026) pagi. Sebanyak 12 orang mengalami luka ringan.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, mengatakan petugas keamanan Stasiun Duri yang berdinas di peron 5 langsung sigap menghentikan operasional eskalator saat gangguan terjadi.

"Begitu kejadian diketahui, petugas di Stasiun Duri langsung merespons dan memberikan pertolongan untuk evakuasi," kata Karina dalam keterangannya, Sabtu.

Berdasarkan pendataan, 12 orang yang terdampak terdiri dari 10 orang dewasa dan 2 anak-anak. Luka ringan yang diderita langsung mendapatkan penanganan awal dari petugas Pos Kesehatan.

Karina menyebut lima orang di antaranya sudah bisa melanjutkan perjalanan. Sementara itu, lima orang dirujuk ke Rumah Sakit Duta Indah dan dua lainnya menjalani observasi lanjutan.