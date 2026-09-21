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Duh! KRL Tangerang-Duri dan KA Bandara Alami Gangguan Akibat Vandalisme

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |08:03 WIB
Duh! KRL Tangerang-Duri dan KA Bandara Alami Gangguan Akibat Vandalisme
KRL Tangerang-Duri dan KA Bandara Alami Gangguan Akibat Vandalisme/Okezone
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JAKARTA – Perjalanan KRL Tangerang-Duri dan KA Bandara Soetta mengalami gangguan, Senin (21/9/2026). KAI commuter menyampaikan permohonan maaf kepada penumpang akibat keterlambatan perjalanan KRL commuter line.

Ganguan ini lantaran adanya indikasi vandalisme pada perangkat persinyalan di antara Stasiun Batu Ceper dan Bandara Soekarno-Hatta.

"Mohon maaf atas keterlambatan perjalanan Commuter Line lintas Tangerang-Duri PP dan Commuter Line Basoetta, dampak adanya indikasi vandalisme pada perangkat persinyalan di antara Stasiun Batu Ceper - Bandara Soekarno-Hatta," tulis keterangan akun X, @CommuterLine.

Akibat ganguan tersebut, perjalanan KRL mengalami pergantian jalur masuk ataupun keluar. "Perjalanan Commuter Line di lokasi mengalami pergantian jalur masuk dan keluar Stasiun," sambungnya.

KAI commuter line mengimbau kepada para pengguna untuk mengikuti arahan selama di area stasiun atau di rangkaian kereta. Serta mematuhi informasi petugas di lapangan.

"Pembaruan informasi akan kami update seiring dengan perkembangan di lokasi,"demikian keterangan KAI commuter tersebut.

(Fahmi Firdaus )

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