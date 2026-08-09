Perjalanan KRL Bogor-Jakarta Kota Kembali Normal

JAKARTA - Perjalanan KRL Commuter Line Bogor-Jakarta Kota nomor 1331 sempat mengalami gangguan sarana di jalur 1 Stasiun Bojonggede pada Minggu (9/8/2026) pukul 13.38 WIB. Kini, seluruh kendala tersebut telah diperbaiki petugas dan layanan perjalanan Commuter Line telah kembali normal.

Public Relations Manager KAI Commuter Leza Arlan menuturkan, gangguan sarana KRL terjadi pada kereta 8 dan 9. Ketika terjadi gangguan, penumpang langsung dialihkan ke Commuter Line nomor 1333 di Stasiun Bojong Gede.

“Pada pukul 13.46 WIB seluruh pengguna telah dialihkan ke Commuter Line No.1333 (Bogor - Jakarta Kota),” ujar Leza, Minggu (9/8/2026).

Ia menyebut, setelah kendala rangkaian rampung diperbaiki, Commuter Line nomor 1331 langsung diberangkatkan ke Dipo Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Perbaikan rangkaian dilakukan oleh petugas secara langsung di Stasiun Bojonggede, pukul 14.20 WIB perbaikan selesai, rangkaian diberangkatkan tanpa penumpang untuk perbaikan lebih lanjut di Dipo Depok,” kata Leza.