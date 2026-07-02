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KRL Green Line Terlambat, Ada Orang Tertemper di Stasiun Jurangmangu

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |20:49 WIB
KRL Green Line Terlambat, Ada Orang Tertemper di Stasiun Jurangmangu
KRL (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Perjalanan KRL Commuter Line lintas Rangkasbitung atau Green Line mengalami keterlambatan pada Kamis (2/7/2026) sore.

Informasi keterlambatan tersebut disampaikan KAI Commuter melalui akun X @CommuterLine saat merespons keluhan pengguna terkait perjalanan KA Tanah Abang-Serpong yang terlambat.

"Perjalanan Commuter Line di lintas Rangkasbitung mengalami keterlambatan sehubungan adanya pergantian jalur masuk keluar stasiun, dampak adanya tertemper orang di Stasiun Jurangmangu dan sempat dilakukan pengecekan di Stasiun Jurangmangu," tulis KAI Commuter.

KAI Commuter menjelaskan, kondisi tersebut menyebabkan perjalanan kereta mengalami selisih waktu dari jadwal yang telah ditentukan. Saat ini, perjalanan Commuter Line disebut masih dalam proses penguraian untuk menormalkan kembali operasional kereta.

"Kami mengimbau kepada para pengguna untuk mengikuti arahan dan informasi dari petugas di lapangan. Terima kasih," tulis KAI Commuter.

Sebelumnya, seorang pengguna akun X menanyakan penyebab keterlambatan perjalanan KA Tanah Abang-Serpong yang dialaminya pada sore hari. Menanggapi hal itu, KAI Commuter menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menjelaskan adanya gangguan operasional di lintas Rangkasbitung.

(Arief Setyadi )

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