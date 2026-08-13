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Perjalanan KRL Tanjung Priok Terganggu Akibat Penggerebekan Narkoba di Kampung Bahari

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |11:34 WIB
Perjalanan KRL Tanjung Priok Terganggu Akibat Penggerebekan Narkoba di Kampung Bahari
Perjalanan KRL Tanjung Priok Terganggu Akibat Penggerebekan Narkoba
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JAKARTA - Penggerebekan terkait narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara, berdampak pada operasional perjalanan Commuter Line lintas Tanjung Priok pada Kamis (13/8/2026).

Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, mengatakan gangguan terjadi akibat adanya kerumunan warga di sekitar jalur rel yang menghalangi perjalanan kereta saat akan memasuki Stasiun Tanjung Priok sekitar pukul 06.20 WIB.

"Pukul 07.01 WIB, Petugas terkait sudah mengamankan jalur rel dan aman untuk dilintasi perjalanan Commuter Line kembali," kata Leza.

Menurut Leza, kondisi tersebut menyebabkan perjalanan Commuter Line Tanjung Priok mengalami keterlambatan antara 16 hingga 30 menit. Total akumulasi keterlambatan perjalanan mencapai 90 menit.

“KAI Commuter mengimbau seluruh pengguna untuk selalu mengutamakan keselamatan dan mendengarkan arahan petugas di lapangan serta memantau informasi operasional secara berkala melalui media sosial,”pungkasnya.

Sebelumnya, aparat melakukan penggerebekan narkoba di kawasan Kampung Bahari. Aktivitas tersebut sempat memicu kerumunan warga di sekitar lokasi yang berimbas pada perjalanan kereta menuju Stasiun Tanjung Priok.

(Fahmi Firdaus )

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